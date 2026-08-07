Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m

Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Passende HD-hogedrukslang bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-076.0 (DN 8, 40m, 400 bar, 1 × AVS-slanghaspelaansluiting).

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 40
Temperatuur (°C) max. 150
Max. druk (bar) 250
Gewicht inclusief verpakking (kg) 52

Verpakkingsinhoud

  • Haspel
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Accessoires
Reserveonderdelen Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.