Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Ο διπλός χαλύβδινος πυρήνας εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής για αυτόν τον σωλήνα υψηλής πίεσης 15 μ. (DN 8). Ο σωλήνας είναι εγκεκριμένος για πίεση έως 400 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 400
Μήκος (m) 15
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 4,7
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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