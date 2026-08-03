Οι ευαίσθητες επιφάνειες όπως παράθυρα ή ηλιακά συστήματα απαιτούν μια αντίστοιχα απαλή μέθοδο καθαρισμού για να αποφευχθούν οι ζημιές. Η βούρτσα με μαλακές και ματισμένες τρίχες προστατεύει το ευαίσθητο γυαλί και παράλληλα το καθαρίζει σε βάθος, είτε με καθαρό νερό είτε με νερό σε υψηλή πίεση. Για αυτό μπορεί να συνδεθεί εύκολα και απλά με μια τηλεσκοπική κάνη νερού ή μια κάνη υψηλής πίεσης από την Kärcher. Κιτ ακροφυσίων για καθαρό νερό ή ακροφύσιο 25° υψηλής πίεσης ιδανικό και τις δύο εφαρμογές.