Μαλακή βούρτσα
Για απλή εγκατάσταση σε τηλεσκοπικές κάνες ή κάνες υψηλής πίεσης από την Kärcher: βούρτσα με μαλακές τρίχες για βαθύ καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών όπως γυαλιού ή ηλιακών συστημάτων.
Οι ευαίσθητες επιφάνειες όπως παράθυρα ή ηλιακά συστήματα απαιτούν μια αντίστοιχα απαλή μέθοδο καθαρισμού για να αποφευχθούν οι ζημιές. Η βούρτσα με μαλακές και ματισμένες τρίχες προστατεύει το ευαίσθητο γυαλί και παράλληλα το καθαρίζει σε βάθος, είτε με καθαρό νερό είτε με νερό σε υψηλή πίεση. Για αυτό μπορεί να συνδεθεί εύκολα και απλά με μια τηλεσκοπική κάνη νερού ή μια κάνη υψηλής πίεσης από την Kärcher. Κιτ ακροφυσίων για καθαρό νερό ή ακροφύσιο 25° υψηλής πίεσης ιδανικό και τις δύο εφαρμογές.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη στην κατανόηση χρωματική κωδικοποίηση
- Η χρωματική κωδικοποίηση διευκολύνει την επιλογή της κατάλληλης βούρτσας.
Ευέλικτα πεδία εφαρμογής
- Ενσωματωμένο ακροφύσιο υψηλής πίεσης για χρήση της βούρτσας με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης.
- Συμπεριλαμβάνει 2 ακροφύσια και 1 εξάρτημα σύνδεσης για χρήση με καθαρό νερό.
- Διαθέτει 4 συνδέσεις ακροφυσίου για βέλτιστη εφαρμογή νερού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 18
|Χρώμα
|μπλε
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,2
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- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
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- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 D
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- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
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- Τηλεσκοπική κάνη TL 10 C
- Τηλεσκοπική κάνη TL 10 H
- Τηλεσκοπική κάνη TL 14 C
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- Τηλεσκοπική κάνη TL 7 H
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας, επιφανειών από πλεξιγκλάς και αίθριων
- Για τον καθαρισμό ευαίσθητων προσόψεων από γυαλί, PVC ή βαμμένες επιφάνειες