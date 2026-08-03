Γρήγορη και άμεση σύνδεση με μια τηλεσκοπική κάνη νερού ή μια κάνη υψηλής πίεσης της Kärcher: η βούρτσα με τις μεσαίες-σκληρές τρίχες είναι ιδανική για αποτελεσματικό καθαρισμό προσόψεων, ρολών και υφασμάτων. Ένα ακροφύσιο 25° υψηλής πίεσης είναι ενσωματωμένο για την εφαρμογή υψηλής πίεσης, ενώ το κιτ ακροφυσίων είναι κατάλληλο για εφαρμογές με καθαρό νερό. Η βούρτσα διαθέτει βοηθητικές τρίχες για τη σωστή πίεση επαφής.