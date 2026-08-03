Μέτρια βούρτσα
Καθαρίζει αποτελεσματικά προσόψεις, ρολά και υφάσματα: η βούρτσα με μεσαίες-σκληρές τρίχες συνδέεται γρήγορα και εύκολα στις τηλεσκοπικές κάνες ή τις κάνες υψηλής πίεσης της Kärcher.
Γρήγορη και άμεση σύνδεση με μια τηλεσκοπική κάνη νερού ή μια κάνη υψηλής πίεσης της Kärcher: η βούρτσα με τις μεσαίες-σκληρές τρίχες είναι ιδανική για αποτελεσματικό καθαρισμό προσόψεων, ρολών και υφασμάτων. Ένα ακροφύσιο 25° υψηλής πίεσης είναι ενσωματωμένο για την εφαρμογή υψηλής πίεσης, ενώ το κιτ ακροφυσίων είναι κατάλληλο για εφαρμογές με καθαρό νερό. Η βούρτσα διαθέτει βοηθητικές τρίχες για τη σωστή πίεση επαφής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη στην κατανόηση χρωματική κωδικοποίηση
- Η χρωματική κωδικοποίηση διευκολύνει την επιλογή της κατάλληλης βούρτσας.
Ευέλικτα πεδία εφαρμογής
- Ενσωματωμένο ακροφύσιο υψηλής πίεσης για χρήση της βούρτσας με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης.
- Συμπεριλαμβάνει 2 ακροφύσια και 1 εξάρτημα σύνδεσης για χρήση με καθαρό νερό.
- Διαθέτει 4 συνδέσεις ακροφυσίου για βέλτιστη εφαρμογή νερού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 40
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 18
|Χρώμα
|κόκκινο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,3
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- HD 10/21-4 S
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- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
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- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
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- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
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- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
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- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
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- HD 8/18-4 Cage ST
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- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
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- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
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- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- Τηλεσκοπική κάνη TL 10 C
- Τηλεσκοπική κάνη TL 10 H
- Τηλεσκοπική κάνη TL 14 C
- Τηλεσκοπική κάνη TL 7 F
- Τηλεσκοπική κάνη TL 7 H
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό προσόψεων με φυσικές πέτρινες, γύψινες ή ξύλινες επιφάνειες
- Για τον καθαρισμό ρολών και περσίδων
- Για τον καθαρισμό υφασμάτων και φύλλων μεμβρανών