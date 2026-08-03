Μέτρια βούρτσα

Καθαρίζει αποτελεσματικά προσόψεις, ρολά και υφάσματα: η βούρτσα με μεσαίες-σκληρές τρίχες συνδέεται γρήγορα και εύκολα στις τηλεσκοπικές κάνες ή τις κάνες υψηλής πίεσης της Kärcher.

Γρήγορη και άμεση σύνδεση με μια τηλεσκοπική κάνη νερού ή μια κάνη υψηλής πίεσης της Kärcher: η βούρτσα με τις μεσαίες-σκληρές τρίχες είναι ιδανική για αποτελεσματικό καθαρισμό προσόψεων, ρολών και υφασμάτων. Ένα ακροφύσιο 25° υψηλής πίεσης είναι ενσωματωμένο για την εφαρμογή υψηλής πίεσης, ενώ το κιτ ακροφυσίων είναι κατάλληλο για εφαρμογές με καθαρό νερό. Η βούρτσα διαθέτει βοηθητικές τρίχες για τη σωστή πίεση επαφής.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη στην κατανόηση χρωματική κωδικοποίηση
  • Η χρωματική κωδικοποίηση διευκολύνει την επιλογή της κατάλληλης βούρτσας.
Ευέλικτα πεδία εφαρμογής
  • Ενσωματωμένο ακροφύσιο υψηλής πίεσης για χρήση της βούρτσας με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης.
  • Συμπεριλαμβάνει 2 ακροφύσια και 1 εξάρτημα σύνδεσης για χρήση με καθαρό νερό.
  • Διαθέτει 4 συνδέσεις ακροφυσίου για βέλτιστη εφαρμογή νερού.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) max. 40
Σύνδεση με σπείρωμα M 18
Χρώμα κόκκινο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,3
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Για τον καθαρισμό προσόψεων με φυσικές πέτρινες, γύψινες ή ξύλινες επιφάνειες
  • Για τον καθαρισμό ρολών και περσίδων
  • Για τον καθαρισμό υφασμάτων και φύλλων μεμβρανών
Εξαρτήματα