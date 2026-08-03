Η βούρτσα με σκληρές τρίχες επιτρέπει τον βαθύ αλλά ήπιο καθαρισμό των βιομηχανικών προσόψεων, καθώς και των καλυμμάτων δαπέδου από ξύλο ή πέτρα σε εξωτερικούς χώρους. Μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στις κάνες υψηλής πίεσης ή για τον καθαρισμό προσόψεων και σε τηλεσκοπικές κάνες από την Kärcher. Στη βούρτσα είναι ενσωματωμένα ένα ακροφύσιο 25° υψηλής πίεσης, καθώς και ένα κιτ ακροφυσίων για χρήση με καθαρό νερό. Για βέλτιστη πίεση επαφής, η βούρτσα διαθέτει και βοηθητικές τρίχες.