Σκληρή βούρτσα

Βούρτσα με σκληρές τρίχες για τον καθαρισμό βιομηχανικών προσόψεων και καλυμμάτων δαπέδων και την αφαίρεση της στερεής βρωμιάς. Απλή εγκατάσταση σε τηλεσκοπικές κάνες ή κάνες υψηλής πίεσης από την Kärcher.

Η βούρτσα με σκληρές τρίχες επιτρέπει τον βαθύ αλλά ήπιο καθαρισμό των βιομηχανικών προσόψεων, καθώς και των καλυμμάτων δαπέδου από ξύλο ή πέτρα σε εξωτερικούς χώρους. Μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στις κάνες υψηλής πίεσης ή για τον καθαρισμό προσόψεων και σε τηλεσκοπικές κάνες από την Kärcher. Στη βούρτσα είναι ενσωματωμένα ένα ακροφύσιο 25° υψηλής πίεσης, καθώς και ένα κιτ ακροφυσίων για χρήση με καθαρό νερό. Για βέλτιστη πίεση επαφής, η βούρτσα διαθέτει και βοηθητικές τρίχες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη στην κατανόηση χρωματική κωδικοποίηση
  • Η χρωματική κωδικοποίηση διευκολύνει την επιλογή της κατάλληλης βούρτσας.
Ευέλικτα πεδία εφαρμογής
  • Ενσωματωμένο ακροφύσιο υψηλής πίεσης για χρήση της βούρτσας με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης.
  • Συμπεριλαμβάνει 2 ακροφύσια και 1 εξάρτημα σύνδεσης για χρήση με καθαρό νερό.
  • Διαθέτει 4 συνδέσεις ακροφυσίου για βέλτιστη εφαρμογή νερού.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) max. 40
Σύνδεση με σπείρωμα M 18
Χρώμα πράσινο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,2
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Για τον καθαρισμό αυλών με πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες
  • Για τον καθαρισμό επιφανειών προσόψεων από σκυροδέματος, τούβλα, λαμαρίνα ή ατσάλι.
Εξαρτήματα