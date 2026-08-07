Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG

Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.

Spuitlansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock, sluit u met deze adapter aan op een hogedrukpistool met M 22 × 1,5-aansluiting. De keuze van de passende adapter en de juiste aansluiting in ons uitgebreide assortiment is zeer eenvoudig. De kunststoffen mantel van alle adapters is voorzien van een 2-kleurige kleurcode en een nummer. Daarbij staat antraciet voor onze nieuwe EASY!Lock-aansluiting, terwijl zwart staat voor de tot nu gebruikte schroefdraad.

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
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