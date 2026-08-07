Spuitlansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock, sluit u met deze adapter aan op een hogedrukpistool met M 22 × 1,5-aansluiting. De keuze van de passende adapter en de juiste aansluiting in ons uitgebreide assortiment is zeer eenvoudig. De kunststoffen mantel van alle adapters is voorzien van een 2-kleurige kleurcode en een nummer. Daarbij staat antraciet voor onze nieuwe EASY!Lock-aansluiting, terwijl zwart staat voor de tot nu gebruikte schroefdraad.