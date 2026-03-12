Met de anti-twist adapter van Kärcher geniet je van meer bewegingsvrijheid en comfort tijdens het werken met de hogedrukreiniger. Verwijder hinderlijke lussen in de hogedrukslang, die kunnen leiden tot struikelen tijdens het gebruik en een obstakel vormen voor opslag. Draai de adapter eenvoudig handmatig om lussen moeiteloos te elimineren. De adapter kan eenvoudig en snel worden geïntegreerd om je hogedrukslang te upgraden. Het is te gebruiken met alle hogedrukslangen met een Quick Connectaansluiting aan het pistool. Gegarandeerde rotatiefunctie door gebruik van messing. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 4 tot en met K 7.