Anti-Twist adapter
De anti-twist adapter maakt een einde aan vervelende lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.
Met de anti-twist adapter van Kärcher geniet je van meer bewegingsvrijheid en comfort tijdens het werken met de hogedrukreiniger. Verwijder hinderlijke lussen in de hogedrukslang, die kunnen leiden tot struikelen tijdens het gebruik en een obstakel vormen voor opslag. Draai de adapter eenvoudig handmatig om lussen moeiteloos te elimineren. De adapter kan eenvoudig en snel worden geïntegreerd om je hogedrukslang te upgraden. Het is te gebruiken met alle hogedrukslangen met een Quick Connectaansluiting aan het pistool. Gegarandeerde rotatiefunctie door gebruik van messing. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 4 tot en met K 7.
Kenmerken en voordelen
Quick Connect aansluiting
- Voor hogedrukslangen met een Quick Connect-aansluiting aan het pistool.
Anti-twist systeem
- Lussen in de hogedrukslang kunnen worden geëlimineerd door de adapter te draaien.
Gemaakt van messing
- Betrouwbare rotatiefunctie dankzij gebruik van messing.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|137 x 26 x 26
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
- H 10 Q, hogedrukslang met Quick Connect en voor apparaten met ingebouwde slanghaspel
- H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect
- HK 12 Hogedrukslangset
- HK 4 Hogedrukslangset
- HK 7,5 Hogedrukslangset
- High Pressure Hose Kit 7,5m
- K 4
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM Premium (CEM)
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Editie
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home Flex Anti-Twist
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Anti-Twist
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
Niet meer leverbare producten
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Classic House Wood
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact House Wood T250*EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Car & Home Splash Guard
- K 4 Full Control Flex *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Stairs *EU
- K 4 Home
- K 4 Home T250
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium FC Car & Home *EU-II
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 Pressure Control *EU
- K 4 Promo Basic Car *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5 Basic
- K 5 Car *EU
- K 5 Classic Car *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Splash Guard*EU
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Home
- K 5 Premium Full Control Black
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org*EU
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 5 Premium Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- KHP 4