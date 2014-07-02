H 9 Q, hogedrukslang Quick Connect

Vervanging hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers K 2 tot K 7 vanaf 2009, waarbij de slang met een snelkoppeling Quick Connect aan het hogedrukpistool en het toestel wordt bevestigd. 160 bar, 60° C.

Kenmerken en voordelen
Vervangslang 9 meter
  • Snel afkoppelen van de slang
Quick Connect aansluiting
  • De hogedrukslang is eenvoudig in gebruik en kan snel in en uit het toestel en het hogedrukpistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard. Dat bespaart tijd en inspanning.
Quick-connect systeem
  • Voor gemakkelijk reinigen
Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 60
Max. druk (bar) 180
Lengte (m) 9
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 245 x 245 x 65
