Комплект Easy Foam с инжектор на препарат

Система за пяна за използване с водоструйки със студена вода и водоструйки с подгряване на водата за почистване и дезинфекция.

Дюза за пяна за свързване към струйник и химически инжектор с прецизен дозиращ клапан 0-5%. Специфичният комплект дюзи за машината трябва да се поръча отделно.

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 1,634
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