Protection contre les éclaboussures

Protection anti-éclaboussures avec système de bandes autoagrippantes pour le système de brosse Roller brush 500. Film transparent garantissant à la fois une parfaite visibilité sur la brosse et une protection contre les éclaboussures.

Protection anti-éclaboussures avec film transparent, ultra facile à fixer directement sur l'entraînement de la brosse-rouleau rotative, garantissant en permanence une parfaite visibilité sur la brosse de nettoyage pendant l'utilisation et facile à remplacer grâce au système de bandes autoagrippantes. En plus de garder au sec l'utilisateur pendant le nettoyage des façades, la protection anti-éclaboussures permet de meilleurs résultats de nettoyage étant donné que l'eau s'écoule le long de la façade, rinçant ainsi automatiquement les particules de saleté.

Spécifications

Données techniques

Température d'alimentation (°C) 40
Poids avec emballage (kg) 0,9
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Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Idéale pour le nettoyage des façades et panneaux solaires