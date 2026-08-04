Avec sa finition haut de gamme et durable en acier inoxydable et en thermoplastique PEEK, l'entraînement rotative se fait par l'eau en haute pression sur les brosses-rouleaux. Ce procédé élargit les possibilités d'application de nos nettoyeurs haute pression professionnels, y compris pour les plus petits modèles à faible débit d'eau. Une rampe de pulvérisation intégrée permet une parfaite application de l'eau sur l'ensemble des brosses. Celle-ci sont très faciles à remplacer grâce à l'aide d'un système de changement rapide et offre une fixation sûre sur l'entraînement. Le roller brush 500 peut être monté au choix directement sur la lance haute pression ou sur une lance télescopique. Selon les modèles, les différentes brosses sont adaptés aux tâches de nettoyage exigeantes sur les installations solaires, les surfaces vitrées, les façades délicates et rugueuses mais également pour les terrasses à revêtement en pierre ou en bois. Lors du nettoyage des façades, les brosses exercent automatiquement une traction vers le haut, réduisant ainsi l'effort physique de l'utilisateur. En option, une protection anti-éclaboussures (4.762-621.0) ainsi qu'un raccord articulé (4.481-042.0) sont disponibles.