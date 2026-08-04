Support d'entrainement des brosses «Roller brusher500»
Système d'entraînement rotative par eau pour les brosses-rouleaux. Pour le nettoyage des façades ou d'installations solaires à l'aide de nos nettoyeurs haute pression professionnels. Montage sur lance haute pression ou sur lance télescopique.
Avec sa finition haut de gamme et durable en acier inoxydable et en thermoplastique PEEK, l'entraînement rotative se fait par l'eau en haute pression sur les brosses-rouleaux. Ce procédé élargit les possibilités d'application de nos nettoyeurs haute pression professionnels, y compris pour les plus petits modèles à faible débit d'eau. Une rampe de pulvérisation intégrée permet une parfaite application de l'eau sur l'ensemble des brosses. Celle-ci sont très faciles à remplacer grâce à l'aide d'un système de changement rapide et offre une fixation sûre sur l'entraînement. Le roller brush 500 peut être monté au choix directement sur la lance haute pression ou sur une lance télescopique. Selon les modèles, les différentes brosses sont adaptés aux tâches de nettoyage exigeantes sur les installations solaires, les surfaces vitrées, les façades délicates et rugueuses mais également pour les terrasses à revêtement en pierre ou en bois. Lors du nettoyage des façades, les brosses exercent automatiquement une traction vers le haut, réduisant ainsi l'effort physique de l'utilisateur. En option, une protection anti-éclaboussures (4.762-621.0) ainsi qu'un raccord articulé (4.481-042.0) sont disponibles.
Caractéristiques et avantages
Entraînement rotatif par eau pour brosses-rouleauxPas de moteur supplémentaire pour l'entraînement de brosse nécessaire. Design compact et faible poids. Finition haut de gamme en acier inoxydable et PEEK.
Embouts de brosse interchangeablesGarantit l'utilisation de la brosse optimale pour chaque support. Encliquetage des embouts de brosse garantissant une utilisation sûre. Code couleurs facilitant le choix de l'embout de brosse adapté.
Rampe de pulvérisation intégréeApplication uniforme de l'eau sur toute la longueur de la brosse.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|350 / 1000
|Température d'alimentation (°C)
|40
|Filetage du raccord
|M 18
|Poids avec emballage (kg)
|2,1
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Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P+
- HD 5/13 C+
- HD 5/13 EX EB + Canon à mousse Édition Anniversaire
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C+
- HD 5/15 C+ avec FR Classic
- HD 5/15 CX+
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C+
- HD 6/13 CX+
- HD 6/15 C+
- HD 6/15 CX+
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M+
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 MX+ Classic
- HD 6/15-4M ST Classic
- HD 6/16-4 M+
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M+
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX+ Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX+
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U+
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX+
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA eB
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4M eB *FR
- HDS 9/20-4MXA eB *FR
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 9/20-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 EX Plus Classic
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des installations solaires, surfaces vitrées/en Plexiglas et jardins d'hiver
- Pour le nettoyage des façades, volets roulants et stores vénitiens
- Pour le nettoyage des tissus
- Pour le nettoyage des terrasses à revêtement en pierre ou en bois
Accessoires
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