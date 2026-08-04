Support d'entrainement des brosses «Roller brusher500»

Système d'entraînement rotative par eau pour les brosses-rouleaux. Pour le nettoyage des façades ou d'installations solaires à l'aide de nos nettoyeurs haute pression professionnels. Montage sur lance haute pression ou sur lance télescopique.

Avec sa finition haut de gamme et durable en acier inoxydable et en thermoplastique PEEK, l'entraînement rotative se fait par l'eau en haute pression sur les brosses-rouleaux. Ce procédé élargit les possibilités d'application de nos nettoyeurs haute pression professionnels, y compris pour les plus petits modèles à faible débit d'eau. Une rampe de pulvérisation intégrée permet une parfaite application de l'eau sur l'ensemble des brosses. Celle-ci sont très faciles à remplacer grâce à l'aide d'un système de changement rapide et offre une fixation sûre sur l'entraînement. Le roller brush 500 peut être monté au choix directement sur la lance haute pression ou sur une lance télescopique. Selon les modèles, les différentes brosses sont adaptés aux tâches de nettoyage exigeantes sur les installations solaires, les surfaces vitrées, les façades délicates et rugueuses mais également pour les terrasses à revêtement en pierre ou en bois. Lors du nettoyage des façades, les brosses exercent automatiquement une traction vers le haut, réduisant ainsi l'effort physique de l'utilisateur. En option, une protection anti-éclaboussures (4.762-621.0) ainsi qu'un raccord articulé (4.481-042.0) sont disponibles.

Caractéristiques et avantages
Support d'entrainement des brosses «Roller brusher500»: Entraînement rotatif par eau pour brosses-rouleaux
Entraînement rotatif par eau pour brosses-rouleaux
Pas de moteur supplémentaire pour l'entraînement de brosse nécessaire. Design compact et faible poids. Finition haut de gamme en acier inoxydable et PEEK.
Support d'entrainement des brosses «Roller brusher500»: Embouts de brosse interchangeables
Embouts de brosse interchangeables
Garantit l'utilisation de la brosse optimale pour chaque support. Encliquetage des embouts de brosse garantissant une utilisation sûre. Code couleurs facilitant le choix de l'embout de brosse adapté.
Support d'entrainement des brosses «Roller brusher500»: Rampe de pulvérisation intégrée
Rampe de pulvérisation intégrée
Application uniforme de l'eau sur toute la longueur de la brosse.
Spécifications

Données techniques

Débit d'eau (l/h) 350 / 1000
Température d'alimentation (°C) 40
Filetage du raccord M 18
Poids avec emballage (kg) 2,1
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage des installations solaires, surfaces vitrées/en Plexiglas et jardins d'hiver
  • Pour le nettoyage des façades, volets roulants et stores vénitiens
  • Pour le nettoyage des tissus
  • Pour le nettoyage des terrasses à revêtement en pierre ou en bois
Accessoires
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