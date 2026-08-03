Κάνη για κάτω από το αμάξωμα

Φορητό. Για αποτελεσματικο και άνετο καθαρισμό του κάτω μέρους των αμαξωμάτων (σασί) και των θόλων των τροχών. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χωρίς ακροφύσιο υψηλής πίεσης

Κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα για αποτελεσματικό και εύκολο καθαρισμό κάτω από το αμάξωμα και στις αψίδες των τροχών. Χωρίς ακροφύσιο υψηλής πίεσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (mm) 700
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1
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