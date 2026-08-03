Μηχάνημα Καθαρισμού Σκληρών Επιφανειών FR 30 Me
Ο περιστρεφόμενος βραχίονας ακροφυσίου με τα ακροφύσια ισχύος της Kärcher έχει μια επιφάνεια κάλυψης έως και 10 φορές μεγαλύτερη από τις συμβατικές μεθόδους. Έκδοση από ανοξείδωτο χάλυβα. Κεραμικά έδρανα. Ενσωματωμένη σύνδεση κενού.
Υψηλής ποιότητας μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών FR 30 ME, με περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και πλάτος λειτουργίας 300 χιλ., ιδανικό για καθαρισμό σε εσωτερικούς χώρους, π.χ. βιομηχανία τροφίμων. Περιλαμβάνει διπλά κεραμικά ρουλεμάν, περιστρεφόμενους τροχίσκους που δεν αφήνουν σημάδια και ενσωματωμένη σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης για την απομάκρυνση του νερού ψεκασμού. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μέγ. 250 bar / 1.300 λίτρα/ώρα / 85°C. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το κιτ ακροφυσίου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος (mm)
|300
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|5
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- HD 10/21-4 S
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- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
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- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
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- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
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- HD 6/15 C
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- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
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- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
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- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
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- HD 8/18-4St H
- HD 9/18-4 M ST Classic
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