Gelede verbinding hoge druk

Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikkoppeling met traploze hoekverstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks op de spuitlans van de hogedrukreiniger te bevestigen.

Dankzij de traploze hoekverstelling tot wel 120° van de hogedruk knikkoppeling, bereikt u moeiteloos lastig bereikbare plaatsen tijdens de hogedrukreinigingswerkzaamheden. Machines, voertuigen, vloeren, gevels, daken en vele andere toepassingen zijn daarmee snel en grondig schoon. De montage ervan is zeer eenvoudig en zo klaar, direct op de bestaande spuitlans van de hogedrukreiniger.

Specificaties

Technische gegevens

Max. werkdruk (bar) 300
Temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,5
Compatibele apparaten
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Reserveonderdelen Gelede verbinding hoge druk 

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