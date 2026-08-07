Dankzij de traploze hoekverstelling tot wel 120° van de hogedruk knikkoppeling, bereikt u moeiteloos lastig bereikbare plaatsen tijdens de hogedrukreinigingswerkzaamheden. Machines, voertuigen, vloeren, gevels, daken en vele andere toepassingen zijn daarmee snel en grondig schoon. De montage ervan is zeer eenvoudig en zo klaar, direct op de bestaande spuitlans van de hogedrukreiniger.