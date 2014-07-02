Kit d’hydrosablage

Kit d’hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.

Caractéristiques et avantages
En combinaison avec un nettoyeur haute pression
  • Puissance de nettoyage améliorée
Extrêmement puissant
  • Élimine la rouille, la peinture et la salissure tenace
Pleine puissance d'aspiration
  • Enlève efficacement les salissures tenaces
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 1,2
Poids emballage inclus (kg) 1,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 525 x 110 x 100
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
  • Élimination de la rouille et des peintures
  • Même les saletés tenaces
Piéces détachées Kit d’hydrosablage

