Natzandstraalset

Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.

Kenmerken en voordelen
Natzandstralen met behulp van een hogedrukreiniger
  • Verbeterde reinigingskracht
Zeer krachtig
  • Verwijdert roest, verf en vastgekoekt vuil.
Volle reinigingskracht
  • Verwijdert effectief hardnekkig vuil
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 1,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 525 x 110 x 100
Compatibele apparaten
Toepassingen
  • Verwijder roest en verf.
  • Zelfs hardnekkige vervuiling
Onderdelen Natzandstraalset

