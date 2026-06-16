Rotary cleaner head M63E
Compacte interieurreinigingskop van roestvrij staal voor vaten en containers met openingen vanaf 65 mm. Licht van gewicht en constante draaisnelheid dankzij elektromotor.
De compacte binnenreinigingskop is ideaal voor het reinigen van vaten en containers met een opening vanaf 65 mm. De kop wordt aangedreven door een 24 V AC 50/60 Hz elektromotor. De lage spanning van 24 V garandeert maximale veiligheid bij gebruik in natte ruimtes. De sproeiers draaien met een constante snelheid om twee assen en bereiken zo elk deel van de container. Met een gewicht van slechts 4,9 kg zijn geen extra ophangvoorzieningen nodig. Operationeel tot 140 bar, 3000 l/u en een maximale watertemperatuur van 90 °C. De totale koplengte bedraagt 1256 mm en de dompeldiepte is 915 mm. De binnenreinigingskop kan via een hogedrukslang snel en eenvoudig worden aangesloten op een koud- of warmwaterhogedrukreiniger.
Kenmerken en voordelen
Aangedreven door een 24 V 50/60 Hz elektromotor.Constante rotatiesnelheid, ongeacht het debiet of de druk van het water. 24 V veiligheidsvoltage Verhoogde arbeidsveiligheid.
Grote flexibiliteitLangzame rotatie en hoge werkdruk voor een optimaal reinigingsresultaat. Geschikt voor watervolumes tot 3000 l/u en hoge druk tot 140 bar. Geschikt voor het reinigen van vaten, middelgrote tanks en ook grotere tanks.
Intelligent ontwerpBijzonder gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm. Eenvoudige bediening – Eenhandige bediening van de kop in de container Reguliere rotatiesnelheid voor consistente reinigingsresultaten
Roestvrij stalen structuur (1.4301)
- Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
- Geschikt voor water dat Kärcher-reinigingsmiddel bevat.
- Geschikt voor watertemperaturen tot 90 °C.
Laag gewicht en compacte afmetingen
- Veelzijdige en flexibele toepassingen.
- Geschikt voor het reinigen van de binnenkant van containers met openingen vanaf 65 mm.
- Met een gewicht van slechts 4,9 kg zijn er geen extra ophangvoorzieningen nodig.
Specificaties
Technische gegevens
|Hogedrukaansluiting
|G3/8″
|Aandrijving
|Elektrisch
|Aantal sproeiers (Stuk(s))
|1 / 4
|Stroomsnelheid (l/u)
|3000
|Toerental (tr/min)
|19
|Inbouwlengte (mm)
|915
|Stroomsoort (V)
|24
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Werkdruk (bar)
|max. 140
|Tankopening (mm)
|min. 65
|Temperatuur (°C)
|max. 90
|Gewicht (kg)
|4,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1256
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Ook geschikt voor het reinigen van de binnenkant van IBC containers (tanks)
- Voor de binnenreiniging van containers (industrie, logistiek, openbare dienst)
- Voor het reinigen van containers in de voedings-, cosmetica- en chemische industrie
- Voor het reinigen van containers voor het vervoer van chemische producten
- Voor het reinigen van containers voor het vervoeren van voedsel
- Voor het reinigen van stationaire containers in de voedingsmiddelen- en chemische industrie