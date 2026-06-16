De compacte binnenreinigingskop is ideaal voor het reinigen van vaten en containers met een opening vanaf 65 mm. De kop wordt aangedreven door een 24 V AC 50/60 Hz elektromotor. De lage spanning van 24 V garandeert maximale veiligheid bij gebruik in natte ruimtes. De sproeiers draaien met een constante snelheid om twee assen en bereiken zo elk deel van de container. Met een gewicht van slechts 4,9 kg zijn geen extra ophangvoorzieningen nodig. Operationeel tot 140 bar, 3000 l/u en een maximale watertemperatuur van 90 °C. De totale koplengte bedraagt 1256 mm en de dompeldiepte is 915 mm. De binnenreinigingskop kan via een hogedrukslang snel en eenvoudig worden aangesloten op een koud- of warmwaterhogedrukreiniger.