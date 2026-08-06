Помощ за сушене VehiclePro RM 833, 20л

Специална помощ за сушене за миещи инсталации без използване на сешоар. Позволява на водата да се отдръпва на големи площи и да изсъхва без ивици и петна. Подходяща и за водоструйки.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 12
Тегло (кг) 20,48
Тегло с опаковката (кг) 21,433
Размери (Д × Ш × В) (мм) 260 x 240 x 390
Помощ за сушене VehiclePro RM 833, 20л
Помощ за сушене VehiclePro RM 833, 20л
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Сфера на приложение
  • Товарни автомобили
  • Железопътни превозни средства
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