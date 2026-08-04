Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.
À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression maximum (bar)
|400
|Longueur (m)
|20
|Filetage du raccord
|2 x EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|6,9
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