Adapter 9 slangverlenging EASY!Lock

Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.

Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
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