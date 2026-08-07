Schnellkupplung

Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,5
Compatibele apparaten
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Reserveonderdelen Schnellkupplung 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.