XH 10, Slangverlenging Quick Connect

Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor hogedrukreinigers K 3 -K 7 vanaf 2008 met Quick Connect.

Vergroot de actieradius van de hogedrukreiniger. Gewoon aansluiten tussen het hogedrukpistool met snelkoppeling en hogedrukslang. Robuuste DN-8-kwaliteitsslang, versterkt met een vlechtwerk van textiel, met bescherming tegen knik in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. Ook geschikt voor gebruik met reinigingsmiddelen. Druk tot 160 bar, temperaturen tot 60 °C. Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers K 3 - K 7

Kenmerken en voordelen
10 verlengslang
  • Verlengt de actieradius voor een hogere flexibiliteit
Quick Connect aansluiting
  • Snelkoppelingssysteem om pistool en hogedrukslang eenvoudig aan te sluiten.
DN-8 kwaliteitsslang met textielen vlechtwerk
  • Beschermt de slang tegen knikken
Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 60
Max. druk (bar) 180
Lengte (m) 10
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 1,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 240 x 240 x 85
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten