Vergroot de actieradius van de hogedrukreiniger. Gewoon aansluiten tussen het hogedrukpistool met snelkoppeling en hogedrukslang. Robuuste DN-8-kwaliteitsslang, versterkt met een vlechtwerk van textiel, met bescherming tegen knik in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. Ook geschikt voor gebruik met reinigingsmiddelen. Druk tot 160 bar, temperaturen tot 60 °C. Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers K 3 - K 7