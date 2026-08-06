EASY!Force комплект за преобразуване 3 - пистолет за високо налягане

Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.

За надграждане на всички водоструйки на Kärcher, които вече имат съответните аксесоари, с удобна и енергоспестяваща технология EASY! Force: Нашият комплект за преобразуване EASY! Force 3 включва пистолет за високо налягане EASY! Force (4.118-005), адаптера 12 (4.111-046) за маркуча за високо налягане вкл. въртящ се съединител, както и адаптер 5 (4.111-033) за струйници с връзка M 22 × 1.5. С този комплект за преобразуване съществуващите маркучи за високо налягане иструйници все още могат да се използват икономично.

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 1,215
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