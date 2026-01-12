Το PrimoFlex® λάστιχο κήπου 1/2" 20 m είναι κατάλληλο για όλες τις εργασίες κήπου. 3 στρώσεων, ανθεκτικό στις τσακίσεις, εύχρηστο και ακίνδυνο για την υγεία. Τα λάστιχα υψηλής ποιότητας PrimoFlex® δεν περιέχουν επιβλαβείς για την υγεία πλαστικοποιητές (φθαλικές ενώσεις), ούτε άλλες επιβλαβείς ουσίες.