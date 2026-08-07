Stecknippel

Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Stecknippel 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.