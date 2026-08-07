PressurePro actieve reiniger, zuur RM 25, 20l

Zuur basisch hogedrukreinigingsmiddel voor de sanitaire ruimte en de levensmiddelenindustrie. Verwijdert aanslag en aanslag van kalk, roest, bier- en melkaanslag evenals vetten en eiwitten.

Dankzij zijn brede werkingsspectrum biedt de zure PressurePro actieve reiniger RM 25 van Kärcher een breed scala aan toepassingsmogelijkheden voor grondige reiniging met hogedrukreinigers. Het reinigingsmiddel verwijdert krachtig aanslag en aanslag van kalk, roest, bier- en melkaanslag evenals vetten en eiwitten. Het is daarom zeer geschikt voor het reinigen van de binnenkant van tanks in de voedingssector, voor het grondig reinigen van koelcellen en ruimtes, maar ook van sanitaire ruimtes zoals in zwembaden of openbare toiletten zoals op serviceplaatsen, luchthavens of treinstations. De krachtige combinatie van actieve reinigende oppervlakte-actieve stoffen, fosfor- en zoutzuur en een effectief anti-corrosiemiddel om metalen te beschermen, reinigt ook melkveeruimtes en melkstallen in de landbouw grondig en veilig. Bovendien kan de PressurePro actieve reiniger RM 25 zeer spaarzaam worden gedoseerd en vermindert zo de materiaalkosten bij het reinigen.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 20
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
Gewicht (kg) 21,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 22,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 260 x 230 x 430
Eigenschappen
  • Effectief hogedrukreiniger
  • Lost zware kalk-, roest-, vet-, eiwit-, bier- en melksteenverontreinigingen op
  • Materiaalvriendelijk
  • Actieve reiniging in alle temperatuurbereiken
  • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
  • Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
  • NTA-vrij
PressurePro actieve reiniger, zuur RM 25, 20l
PressurePro actieve reiniger, zuur RM 25, 20l
PressurePro actieve reiniger, zuur RM 25, 20l
PressurePro actieve reiniger, zuur RM 25, 20l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
  • Z 20 Bevat but-2-yn-1,4-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Vatenreiniging
  • Melkruimtes
  • Sanitaire ruimtes
  • Voedseltanks
Accessoires