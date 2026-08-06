Пистолет за бластиране

Кратко време за настройка, лесен транспорт, моментално изключване - струйният пистолет е достъпен метод за почистване за всички видове малки до средни площи. Регулируемо налягане/обем вода.

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Спецификации

Технически данни

Тегло (кг) 3,4
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