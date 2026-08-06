Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m

Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 м, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.

Перфектен за почистване на прозорци, фасади и соларни панели с четки и непречистена вода, телескопичен удължител TL 7 F с дължина до 7 м, е направен от фибро стъкло. Практичните бързозатягащи се крепежни елементи осигуряват удобното прибиране и разгъване, с индивидуална настройка на силата на прибиране без особено усилие и без инструменти. Въртяща се основа осигурява лесна и ергономична работа - ако е необходимо, ремъкът за носене може да се захване директно към основата на пръта.

Характеристики и предимства
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m: Многофункционално използване
Многофункционално използване
За почистване на прозорци, фасади и соларни панели с вода от осмоза. За почистване под високо налягане или почистване с ниско налягане с четки за почистване.
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m: Максимална ергономичност
Максимална ергономичност
Бързо освобождаващи се крепежни елементи за бързо и лесно разхлабване на затягането на удължителя. Въртящата се основа осигурява лесна и ергономична работа.
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m: Много удобна за ползване
Много удобна за ползване
Регулиране на затягащата сила при бързо освобождаващи се крепежни елементи без инструмент. Със защипващи куки за насочване на маркуча за вода извън удължителя. Основа с куки за закрепване на каишка/ ремък и рамка за носене.
Максимална безопасност
  • Хаптичната и визуална изтегляща се запушалка/ капачка предпазва от случайно неволно разглобяване.
  • Неелектропроводим основен елемент.
Спецификации

Технически данни

Дължина на телескопичната дръжка (м) 2 - 7
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 60
Материал Стъклени влакна
Elements 5
Свързваща резба M 18
Тегло с опаковката (кг) 5,1

Обхват на доставката

  • Tool less clamp force adjustment
  • Регулиране на силата на затягане без инструменти
  • Кука за маркуч
  • Издърпващ стопер

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Сфера на приложение
  • Перфектен за почистване на прозорци, фасади и слънчеви панели
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