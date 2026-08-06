Телескопичен удължител хибриден 7 m

Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 м.

За почистване на прозорци, фасади или соларни панели с вода от осмоза, се използват четки с ниско или с високо налягане. Хибридният телескопичен удължител TL 7 H с радиус на действие до 7 м е многофункционален. Изработен от специална смес от карбоново фибро стъкло, той впечатлява с превъзходна твърдост и в същото време много леко тегло. Иновативните крепежни елементи за бързо освобождаване правят възможно удобното прибиране и разгъване, като вграденото устройство против усукване и въртящата се основа осигуряват максимални ергономични условия на работа. Индивидуалната настройка на силата на затягане без инструменти също улеснява и упростява работата. Каишката/ ремъкът за носене може да се използва с кукичка в основата.

Характеристики и предимства
Телескопичен удължител хибриден 7 m: Многофункционално използване
Многофункционално използване
За почистване на прозорци, фасади и соларни панели с вода от осмоза. За почистване под високо налягане или почистване с ниско налягане с четки за почистване.
Телескопичен удължител хибриден 7 m: Максимална ергономичност
Максимална ергономичност
Заключване срещу въртене на удължителя за безопасна и ергономична работа. Бързо освобождаващи се крепежни елементи за бързо и лесно разхлабване на затягането на удължителя. Въртящата се основа осигурява лесна и ергономична работа.
Телескопичен удължител хибриден 7 m: Много удобна за ползване
Много удобна за ползване
Регулиране на затягащата сила при бързо освобождаващи се крепежни елементи без инструмент. Със защипващи куки за насочване на маркуча за вода извън удължителя. Основа с куки за закрепване на каишка/ ремък и рамка за носене.
Максимална безопасност
  • Хаптичната и визуална изтегляща се запушалка/ капачка предпазва от случайно неволно разглобяване.
  • Неелектропроводим основен елемент.
Спецификации

Технически данни

Дължина на телескопичната дръжка (м) 2 - 7
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 60
Материал Хибрид
Elements 5
Свързваща резба M 18
Тегло с опаковката (кг) 4,632

Обхват на доставката

  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Регулиране на силата на затягане без инструменти
  • Кука за маркуч
  • Издърпващ стопер

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Сфера на приложение
  • Перфектен за почистване на прозорци, фасади и слънчеви панели
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