Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m

Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 м и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.

Освен различните области на приложение с високо или ниско налягане при почистването на прозорци, фасади и соларни панели, телескопичният удължител TL 10 C позволява използването на прахосмукачка, например към тръбата. Състои се от висококачествено карбоново фибро стъкло, има практични крепежни елементи за бързо разтваряне и за настройване на силата на затягане без инструмент и има радиус на действие до 10 м. Удължителят TL 10 C впечатлява с максималната си твърдост и минималното си тегло. Вграденото устройство за защита от преобръщане, както и въртящата се основа, осигуряват още по-безопасна и по-ергономична работа. В основата има и кука за безопасно закрепване на каишка/ ремък за удобно носене.

Характеристики и предимства
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m: Многофункционално използване
Многофункционално използване
За почистване на прозорци, фасади и соларни панели с вода от осмоза. За почистване под високо налягане или почистване с ниско налягане с четки за почистване.
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m: Максимална ергономичност
Максимална ергономичност
Заключване срещу въртене на удължителя за безопасна и ергономична работа. Бързо освобождаващи се крепежни елементи за бързо и лесно разхлабване на затягането на удължителя. Въртящата се основа осигурява лесна и ергономична работа.
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m: Много удобна за ползване
Много удобна за ползване
Регулиране на затягащата сила при бързо освобождаващи се крепежни елементи без инструмент. Със защипващи куки за насочване на маркуча за вода извън удължителя. Основа с куки за закрепване на каишка/ ремък и рамка за носене.
Максимална безопасност
  • Хаптичната и визуална изтегляща се запушалка/ капачка предпазва от случайно неволно разглобяване.
  • Неелектропроводим основен елемент.
Спецификации

Технически данни

Дължина на телескопичната дръжка (м) 2,2 - 10
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 60
Материал Въглерод
Elements 7
Свързваща резба M 18
Тегло с опаковката (кг) 9,3

Обхват на доставката

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Регулиране на силата на затягане без инструменти
  • Кука за маркуч
  • Издърпващ стопер

Видео

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Сфера на приложение
  • Перфектен за почистване на прозорци, фасади и слънчеви панели
  • Също така позволява вакуумиране на големи височини
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