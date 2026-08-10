Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m

Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 м, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.

С радиус на действие до 14 м, телескопичният удължител TL 14 C, изработена от твърдо и леко карбоново фибро стъкло, предлага почти неограничени области на приложение. Може да се използва за почистване на прозорци, фасади или соларни панели с осмозна вода, както и за приложения под високо и ниско налягане и дори може да се използва след свързване към прахосмукачка, напр. при почистване на улуци. Прибирането и удължаването е изключително лесно благодарение на иновативните бързо освобождаващи се крепежни елементи, силата на затягане може също да бъде индивидуално настроена и регулирана, без да се използват никакви инструменти. Въртяща се основа, която има кукичка за закрепване на каишка/ ремък за носене, както и уникалната защита срещу завъртане, осигуряват безопасни и ергономични условия на работа.

Характеристики и предимства
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m: Многофункционално използване
Многофункционално използване
За почистване на прозорци, фасади и соларни панели с вода от осмоза. За почистване под високо налягане или почистване с ниско налягане с четки за почистване.
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m: Максимална ергономичност
Максимална ергономичност
Заключване срещу въртене на удължителя за безопасна и ергономична работа. Бързо освобождаващи се крепежни елементи за бързо и лесно разхлабване на затягането на удължителя. Въртящата се основа осигурява лесна и ергономична работа.
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m: Много удобна за ползване
Много удобна за ползване
Регулиране на затягащата сила при бързо освобождаващи се крепежни елементи без инструмент. Със защипващи куки за насочване на маркуча за вода извън удължителя. Основа с куки за закрепване на каишка/ ремък и рамка за носене.
Максимална безопасност
  • Хаптичната и визуална изтегляща се запушалка/ капачка предпазва от случайно неволно разглобяване.
  • Неелектропроводим основен елемент.
Спецификации

Технически данни

Дължина на телескопичната дръжка (м) 2,4 - 14
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 60
Материал Въглерод
Elements 10
Свързваща резба M 18
Тегло с опаковката (кг) 10,15

Обхват на доставката

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Регулиране на силата на затягане без инструменти
  • Кука за маркуч
  • Издърпващ стопер

Видео

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Сфера на приложение
  • Перфектен за почистване на прозорци, фасади и слънчеви панели
  • Също така позволява вакуумиране на големи височини
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