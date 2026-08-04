Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 9
Poids avec emballage (kg) 10,6
Propriétés
  • Nettoyant quotidien pour tous les sols et surfaces durs et résistants à l'eau
  • Très économique grâce à une faible dose de 0,25% à 1%
  • Performances de nettoyage puissantes grâce à une capacité de mouillage élevée
  • Séchage rapide
  • Nettoyage sans traces
  • Formulation peu moussante
  • Respectueux de l'environnement et du matériel
  • Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
Détergent multisurface FloorPro RM 756, 10l
Détergent multisurface FloorPro RM 756, 10l
Détergent multisurface FloorPro RM 756, 10l
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Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des sols et surfaces
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