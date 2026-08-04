Nettoyant FloorPro CA 50 C Eco, 1l

Détergent doux pour sols permettant le nettoyage manuel de tous les sols durs et souples. Convient également aux surfaces lustrées et au mobilier.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1
Unité d’emballage (Pièce(s)) 12
pH 8
Poids (kg) 1
Poids avec emballage (kg) 1,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 366 x 232 x 298
Propriétés
  • Concentré de nettoyage de sol universel
  • Enlève les traces de chaussure, les poussières et la suie
  • Action nettoyante puissante sur toutes les surfaces dures et résistantes à l'eau et à l'alcool.
  • Sans traces même sur des surfaces brillantes
  • Convient également au nettoyage de mobilier et d’autres ameublements
  • Offre une protection durable contre les saletés
  • Fraîcheur agrume
  • Porte l'Écolabel Européen (EU Ecolabel)
Nettoyant FloorPro CA 50 C Eco, 1l
Nettoyant FloorPro CA 50 C Eco, 1l
Nettoyant FloorPro CA 50 C Eco, 1l
Nettoyant FloorPro CA 50 C Eco, 1l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
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Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des sols et surfaces
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