Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG

Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting en het ­EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.

Ons nieuwe EASY!Force-hogedrukpistool en hogedrukreinigers, die zijn uitgerust met EASY!Lock, kunnen met deze adapter eenvoudig en veilig worden aangesloten op hogedrukslangen, die zijn voorzien van een M 22 × 1,5-aansluiting. De keuze van de passende adapter en de juiste aansluiting in ons uitgebreide assortiment is zeer eenvoudig. De kunststoffen mantel van alle adapters is voorzien van een 2-kleurige kleurcode en een nummer. Daarbij staat antraciet voor onze nieuwe EASY!Lock-aansluiting, terwijl zwart staat voor de tot nu gebruikte schroefdraad.

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
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