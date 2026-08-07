Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch, 600 mm, Draaibaar

Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch

600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.

Specificaties

Technische gegevens

Max. werkdruk (bar) 300
Lengte (mm) 600
Temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad EASY!Lock
Handgreep Draaibaar
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,8
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