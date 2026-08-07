Spuitlans, 250 mm, Draaibaar

Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch

250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.

Specificaties

Technische gegevens

Max. werkdruk (bar) 300
Lengte (mm) 250
Temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad EASY!Lock
Handgreep Draaibaar
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,5
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Spuitlans, 250 mm, Draaibaar 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.