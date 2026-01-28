Kalkoploszuur RM 101, 5l

Ontkalkingsmiddel op basis van zoutzuur, ontwikkeld voor verwarmingsspiralen in hogedrukreinigers. Verwijdert hardnekkige kalk- en reinigingsmiddelresten en biedt bescherming tegen corrosie.

Het ontkalkingsmiddel is direct effectief tegen alle anorganische afzettingen: de PressurePro Descaling Acid RM 101 van Kärcher verwijdert snel zelfs de meest hardnekkige kalk- en reinigingsmiddelresten, en biedt tegelijkertijd langdurige corrosiebescherming in de waterleidende onderdelen van koud- en warmwaterhogedrukreinigers. RM 101 kan de prestaties van verkalkte verwarmingsspiralen herstellen, waardoor de waterstroom toeneemt, het energieverbruik tijdens het reinigen afneemt en de algehele prestaties van het apparaat verbeteren.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 5
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
Gewicht (kg) 5,6
Gewicht (incl. doos) (kg) 5,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 192 x 145 x 248
Compatibele apparaten
Toepassingen
  • Transport en transportuitrusting
  • Reiniging van wagens/motoren
  • Ontvetting en fosfatering
  • Ontvetting van oppervlakken
  • Machine-onderhoud, ontkalking van heetwatersystemen
