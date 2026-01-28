Kalkoploszuur RM 101, 5l
Ontkalkingsmiddel op basis van zoutzuur, ontwikkeld voor verwarmingsspiralen in hogedrukreinigers. Verwijdert hardnekkige kalk- en reinigingsmiddelresten en biedt bescherming tegen corrosie.
Het ontkalkingsmiddel is direct effectief tegen alle anorganische afzettingen: de PressurePro Descaling Acid RM 101 van Kärcher verwijdert snel zelfs de meest hardnekkige kalk- en reinigingsmiddelresten, en biedt tegelijkertijd langdurige corrosiebescherming in de waterleidende onderdelen van koud- en warmwaterhogedrukreinigers. RM 101 kan de prestaties van verkalkte verwarmingsspiralen herstellen, waardoor de waterstroom toeneemt, het energieverbruik tijdens het reinigen afneemt en de algehele prestaties van het apparaat verbeteren.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|5
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht (kg)
|5,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|192 x 145 x 248
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 ST
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 ST
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/12-4 ST H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 ST
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Schuimlans Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/18-4M St
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HWE 12/20-42kW
- HWE 860
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Transport en transportuitrusting
- Reiniging van wagens/motoren
- Ontvetting en fosfatering
- Ontvetting van oppervlakken
- Machine-onderhoud, ontkalking van heetwatersystemen