Het ontkalkingsmiddel is direct effectief tegen alle anorganische afzettingen: de PressurePro Descaling Acid RM 101 van Kärcher verwijdert snel zelfs de meest hardnekkige kalk- en reinigingsmiddelresten, en biedt tegelijkertijd langdurige corrosiebescherming in de waterleidende onderdelen van koud- en warmwaterhogedrukreinigers. RM 101 kan de prestaties van verkalkte verwarmingsspiralen herstellen, waardoor de waterstroom toeneemt, het energieverbruik tijdens het reinigen afneemt en de algehele prestaties van het apparaat verbeteren.