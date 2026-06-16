Schuimreinigingsmiddel, alkalisch, RM 91 Agri, 10l
Schuimreiniger met uitstekende ontvettingseigenschappen voor moeiteloze verwijdering van organisch vuil. Ideaal voor reiniging van pluimveestallen, varkens- en rundveestallen en melkstallen.
Dankzij een speciale formulering met schuimverbeterende eigenschappen is de alkalische PressurePro Foam Cleaner RM 91 Agri de perfecte oplossing voor grondige reiniging van varkens-, rundvee- en pluimveestallen, evenals melkstallen. De unieke hechtingseigenschappen van het schuim vergemakkelijken bijzonder lange contact- en inwerktijden, zelfs op verticale oppervlakken, wat resulteert in nog betere reinigingsresultaten. Organische vervuiling, zoals voedselresten, dierlijke uitwerpselen en andere soorten vuil, wordt volledig verwijderd en stalvoorzieningen en oppervlakken worden beschermd. Voor bijzonder hardnekkige ophoping raadt Kärcher aan om vooraf de PressurePro Soaking Agent RM 92 Agri te gebruiken.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|10
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|13
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,2
Eigenschappen
- Heeft uitstekende eigenschappen om vet op te lossen en verwijdert organisch materiaal zoals mest, vuil en voedselresten moeiteloos.
- 100% biologisch afbreekbaar
- Beschadigt geen stalvoorzieningen (bevat corrosieremmers).
- Geen negatieve invloed op mestkanalen of biogasinstallaties
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
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