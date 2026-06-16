Onderdelenreinigingsmiddel RM 39, 200l

Zacht reinigings- en ontvettingsmiddel verwijdert effectief olie, vet en roetvlekken van metalen onderdelen en biedt tijdelijke corrosiebescherming.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 200
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 10,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 232,6
Eigenschappen
  • Krachtig ontvettingsmiddel voor hogedruk- en onderdelenreinigers
  • Verwijdert olie-, vet- en roestvlekken
  • Beschermt metalen delen tegen corrosie voor tijdelijke opslag
  • Zachte reiniging
  • Laagschuimende formule
  • pH-waarde in concentraat circa 10
  • Gelige vloeistof met karakteristieke geur
  • NTA-vrij
  • Vrij van nitriet en vluchtige halogeenkoolwaterstoffen
Onderdelenreinigingsmiddel RM 39, 200l
Onderdelenreinigingsmiddel RM 39, 200l
Onderdelenreinigingsmiddel RM 39, 200l
Onderdelenreinigingsmiddel RM 39, 200l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Onderdelenreiniging
  • Ontvetting van oppervlakken
Toebehoren