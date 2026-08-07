Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG

Adapter 2 voor het aansluiten van het oude apparaat met de nieuwe slang en het oude pistool met de nieuwe slang

Hogedrukslangen die zijn uitgerust met EASY!Lock, en hogedrukreinigers of hogedrukpistolen die zijn voorzien van een M 22 × 1,5-aansluiting, kunnen met deze adapter eenvoudig op elkaar worden aangesloten. De keuze van de passende adapter en de juiste aansluiting in ons uitgebreide assortiment is zeer eenvoudig. De kunststoffen mantel van alle adapters is voorzien van een 2-kleurige kleurcode en een nummer. Daarbij staat antraciet voor onze nieuwe EASY!Lock-aansluiting, terwijl zwart staat voor de tot nu gebruikte schroefdraad.

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Compatibele apparaten
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