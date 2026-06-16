Sproeiwas RM 821, 20l
Vloeibare sproeiwas voor conservering en glansonderhoud voor het hele voertuig. Ongevoelig voor de waterkwaliteit droogt het voertuig ook zonder droger zonder vlekken op. VDA-conform.
De vloeibare VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic is de perfecte keuze voor zelfbedieningswasinstallaties die geen blaasdrogen hebben en voor gebruik met hogedrukreinigers. De effectieve glansdroger kan worden gebruikt met alle waterkwaliteiten en alle waterhardheden - in combinatie met osmosewater zorgt het ervoor dat het oppervlak vlekkeloos droogt en een spiegelachtige hoogglans produceert. De lak van auto's, bedrijfsvoertuigen en fietsen is betrouwbaar beschermd tegen milieu-invloeden gedurende maximaal één maand. De spraywax voldoet aan de VDA-normen, is vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen, en de oppervlakte-actieve stoffen die het bevat zijn biologisch afbreekbaar volgens EEC 648/2004. Met een opbrengst van maximaal 120 bedrijfsvoertuigen per liter is VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic ook zeer economisch in gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|4
|Gewicht (kg)
|19,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|21,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|260 x 230 x 430
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