Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock

Впечатляващи стойности и базово оборудване: 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10), разработен за налягания до 220 bar.

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 10
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 220
Дължина (м) 10
Свързваща резба 2 x EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 2,9
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