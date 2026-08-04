Flexible haute pression, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Flexible haute pression de 40 m avec système EASY!Lock pour un vissage manuel rapide (aux deux extrémités). Diamètre nominal (DN 10), pression de service jusqu'à 220 bar.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 10
Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 220
Longueur (m) 40
Filetage du raccord 2 x EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 10,4
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Trouver des pièces détachées d'origine Flexible haute pression, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.