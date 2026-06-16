Walsborstel hard 500

Hard borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Voor de reiniging van ruwe gevels, stenen en houten terrassen. Veilig en gemakkelijk snelwisselsysteem.

Kenmerken en voordelen
Streeploze reiniging tot dicht bij de rand
  • Borstels aan de zijkant als dempingsbescherming en voor een reinging tot dicht bij de rand.
  • Streeploze reinigingsresultaten dankzij de diagonale borstelharen in het midden van de borstel.
Intuïtieve kleurcodering
  • Kleurcodering vergemakkelijkt de selectie van het geschikte borstelhulpstuk.
Snelwisselmechanisme
  • Snelle vervanging van de borstel voor een eenvoudige aanpassing aan de reinigingstaak.
Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur watertoevoer (°C) 40
Kleur groen
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,6
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Toepassingen
  • Voor de reiniging van terrassen met stenen of houten oppervlakken
  • Voor de reiniging van geveloppervlakken in beton, steen, blik of staal