Четка за фасади Мека

За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи.

Специалните повърхности като прозорците или соларните системи изискват съответно по-внимателен подход при почистване, за да се изключат повредите по тях. Четката с мека четина, четката с по-гъста четина предпазва чупливото стъкло и въпреки това го почиства добре или с чиста вода, или с високо налягане. Затова четката може лесно и бързо да се свърже към телескопичното удължение или към струйника за високо налягане от Kärcher. Комплект дюзи за чиста вода или с високо налягане под ъгъл 25° гарантират и двата варианта на употреба.

Характеристики и предимства
Лесно за разбиране цветово кодиране
  • Цветовото кодиране улеснява избора на подходящата четка.
Разнообразни области на приложение
  • Вградена дюза за високо налягане за използване на четката към водоструйка.
  • Вкл. 2 дюзи и 1 свързващ елемент/ штуцер за използване с чиста вода.
  • С 4 штуцера на дюзите за оптимално подаване на вода.
Спецификации

Технически данни

Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Свързваща резба M 18
Цвят син
Тегло с опаковката (кг) 1,161

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Сфера на приложение
  • За почистване на соларни енергийни инсталации, повърхности от (Plexi) стъкло и зимни градини
  • За почистване на специални фасади със стъклени, PVC или боядисани повърхности
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