Четка за фасади Средна

Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher.

Четката със средна твърдост на четината може бързо и директно да се свърже към телескопично удължение или към струйника за високо налягане от Kärcher и е много подходяща за ефективното почистване на фасади, ролетни щори и текстилни тъкани. В накрайника за високо налягане има вградена дюза за подаване на вода под високо налягане под ъгъл 25°, докато използването й с чиста вода е възможно със съответния комплект дюзи. Четката също има щипки за правилното прилепване и пълно захващане към струйника.

Характеристики и предимства
Лесно за разбиране цветово кодиране
  • Цветовото кодиране улеснява избора на подходящата четка.
Разнообразни области на приложение
  • Вградена дюза за високо налягане за използване на четката към водоструйка.
  • Вкл. 2 дюзи и 1 свързващ елемент/ штуцер за използване с чиста вода.
  • С 4 штуцера на дюзите за оптимално подаване на вода.
Спецификации

Технически данни

Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Свързваща резба M 18
Цвят червен
Тегло с опаковката (кг) 1,329

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • За почистване на фасади с повърхности от естествен камък, мазилка или дърво
  • За почистване на ролетни щори и жалюзи
  • За почистване на тъкани и мембранни ленти/ фолиа
Аксесоари