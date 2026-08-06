Четка за фасади Средна
Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher.
Четката със средна твърдост на четината може бързо и директно да се свърже към телескопично удължение или към струйника за високо налягане от Kärcher и е много подходяща за ефективното почистване на фасади, ролетни щори и текстилни тъкани. В накрайника за високо налягане има вградена дюза за подаване на вода под високо налягане под ъгъл 25°, докато използването й с чиста вода е възможно със съответния комплект дюзи. Четката също има щипки за правилното прилепване и пълно захващане към струйника.
Характеристики и предимства
Лесно за разбиране цветово кодиране
- Цветовото кодиране улеснява избора на подходящата четка.
Разнообразни области на приложение
- Вградена дюза за високо налягане за използване на четката към водоструйка.
- Вкл. 2 дюзи и 1 свързващ елемент/ штуцер за използване с чиста вода.
- С 4 штуцера на дюзите за оптимално подаване на вода.
Спецификации
Технически данни
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 40
|Свързваща резба
|M 18
|Цвят
|червен
|Тегло с опаковката (кг)
|1,329
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- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
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- HD 5/17 CX Plus
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- HDS 5/11 UX
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Сфера на приложение
- За почистване на фасади с повърхности от естествен камък, мазилка или дърво
- За почистване на ролетни щори и жалюзи
- За почистване на тъкани и мембранни ленти/ фолиа