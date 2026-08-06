Четка за фасади Твърда

Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher.

Четката с твърди четина позволява дълбоко и внимателно почистване на промишлени фасади, също така на външни подови настилки от дърво или камък. Тя може да се прикрепи директно към струйника за високо налягане или към удължението за почистване на фасади, също и към телескопичните струйници от Kärcher. В четката има вградена дюза за подаавне на вода под високо налягане под ъгъл 25°, докато за употребата на чиста вода е необходимо изолзването на комплект дюзи. За оптимално прилепване към струйника четката има щипки за захващане.

Характеристики и предимства
Лесно за разбиране цветово кодиране
  • Цветовото кодиране улеснява избора на подходящата четка.
Разнообразни области на приложение
  • Вградена дюза за високо налягане за използване на четката към водоструйка.
  • Вкл. 2 дюзи и 1 свързващ елемент/ штуцер за използване с чиста вода.
  • С 4 штуцера на дюзите за оптимално подаване на вода.
Спецификации

Технически данни

Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 40
Свързваща резба M 18
Цвят зелен
Тегло с опаковката (кг) 1,236

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Сфера на приложение
  • За почистване на вътрешни дворове с каменни и дървени повърхности
  • За почистване на бетонни, тухлени, ламаринени или стоманени фасадни повърхности
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