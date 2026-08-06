Маркуч за високо налягане Longlife, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock

Маркуч за високо налягане с ANTI!Twist, EASY!Lock ръчни винтови връзки и двойна стоманена сърцевина. Дължина 20 м, номинален размер DN 8, EASY!Lock ръчно закрепване с винт от двете страни.

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 400
Дължина (м) 20
Свързваща резба 2 x EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 6,95
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти