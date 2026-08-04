Brosse à rouleau souple

Brosse souple à utiliser avec l'entraînement par eau (4.762-584.0). Idéal pour le nettoyage des surfaces vitrées et installations solaires. Système de changement rapide simple et fixation sûre sur l'entraînement.

Caractéristiques et avantages
Nettoyage sans traces et à proximité des bords
  • Poils latéraux faisant office de protection amortissante et permettant le nettoyage à proximité des bords.
  • Nettoyage sans traces grâce à l'inclinaison des poils au centre de la brosse.
Code couleurs intuitif
  • Code couleurs facilitant le choix de l'embout de brosse adapté.
Mécanisme de changement rapide
  • Changement de brosse rapide pour une adaptation facile à la tâche de nettoyage.
Spécifications

Données techniques

Température d'alimentation (°C) 40
Couleur bleu
Poids avec emballage (kg) 1,7
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage des façades délicates avec des surfaces vitrées, en PVC ou vernies
  • Pour le nettoyage des installations solaires, surfaces vitrées/en Plexiglas et jardins d'hiver