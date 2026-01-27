PressurePro Solarreiniger RM 99, 20l
Uiterst efficiënt, materiaalvriendelijk en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel voor het residu- en streeploos reinigen van zonne- en fotovoltaïsche installaties en glazen oppervlakken.
Extreem laag doseerbaar (vanaf 0,125%), goedkoop, krachtig reinigend en ideaal in combinatie met het Kärcher iSolar-systeem: de PressurePro zonnereiniger RM 99 weet te overtuigen met de residu- en streeploze reiniging van alle zonne- en fotovoltaïsche systemen en glasoppervlakken. Zeer efficiënt, materiaalvriendelijk en biologisch afbreekbaar, de reiniger, die geschikt is voor alle niveaus van waterhardheid, verwijdert ook hardnekkige vogelpoep, pollen, roet en stof veilig en betrouwbaar. De innovatieve en materiaalvriendelijke formulering van de PressurePro RM 99 zonnereiniger, die ook geschikt is voor aluminium kozijnen, vormt een gelijkmatige, gesloten film op het oppervlak, die de vorming van kalkvlekken voorkomt en de glij-eigenschappen van de reinigingsborstels verbetert - voor een zachte reiniging van het oppervlak, zonder spoelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|pH
|9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|21,2
Toepassingen
- Zon en fotovoltaïsche